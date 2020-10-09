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Aktüel Suriye'nin Hatay sınırında orman yangını çıktı
Aktüel

Suriye'nin Hatay sınırında orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:29:43 -
Suriye'nin Hatay sınırında orman yangını çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında iki noktada orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisinin karşısında bulunan Lazkiye kırsalı Kelez ve Murtlu bölgelerindeki ormanlık alanın iki noktasında yangın başladı.

Türkiye'ye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki yangının, Yayladağı ilçesindeki ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı İlçe Orman İşletme Şefliği ekipleri sınıra yakın bölgelere sevk edildi.

Bölgeden yükselen dumanlar Yayladağı ilçesinin bazı mahallelerinden görülüyor.

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