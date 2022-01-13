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Dünya Suriye’nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü
Dünya

Suriye’nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 13:19:00 -
Suriye’nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yaralı bölgedeki hastaneye nakledilirken, çevrede hasar oluştu.

İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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