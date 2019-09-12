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Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Yılın ilk 8 ayında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 143 bini aşkın Suriyeli ülkesine döndü.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:11
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, Türkiye sınırına yakın güvenli köyler ile Afrin'e dönüşü sürüyor.

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köyleri ile sınırdaki bazı güvenli köylere hareket ediyor.

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 8 ayında 143 bini aşkın Suriyeli ülkesine geri döndü.

Sınır kapısında geçişlerin aralıksız sürdüğü gözleniyor.

 

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:11
  1. Afrin
  2. suriye
  3. Cilvegözü Sınır Kapısı
  4. Anadolu Ajansı

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