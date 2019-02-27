Suriyelilerin ikinci evliliği yasaklandı

İç savaşın devam ettiği Suriye'de sosyal ilişkiler ve evlilik ve aile kurumuda büyük zarar gördü. Kesin olan verilere göre savaşın başından bu yana Suriye'de evlilik oranı yüzde 65 düştü.

İKİNCİ EŞ ALMAK YASAKLANDI

Suriye yasalarına göre, evli iken eğer ''maddi'' olarak bakma yükümlülüğün varsa ikinci bir evliliğe onay verilebiliyordu. Fakat savaşla gelen yoksullukla beraber, Suriye hükümetİ devlet kurumlarındaki herhangi bir çalışanın maaşının çocuklu bir eş için yeterli olmadığını vurgulayarak ikinci bir evliliği yasakladı.

İNTERNET ÜZERİNDEN EVLİLİKLER YASAK KAPSAMINA GİRDİ

Suriye Bakanlar Kurulu Başkanlığı, ayrıca din adamlarının İslami mahkemeler dışındaki evlilik sözleşmelerine girmelerini önleyen bir karar verdi.

Konsey Başkanlığı, kararın amacının kadınların haklarını korumak ve ailenin en uygun şekilde inşa edilmesini sağlamak olduğunu ifade ediyor.

Son zamanlarda, Suriye'deki sosyal iletişim yoluyla evlilik, genç kızların internet kaydı ile Kuran-ı Kerim'e el basması ile oluşuyor.

Suriye'deki Şeriye mahkemesi, "kocasıyla sosyal ağ siteleriyle evlilik yoluyla'' iletişim kurulabilmesi ve gelinin ve tanığın babasının varlığına rağmen evlilik olasılığına rağmen, evlilik sözleşmesini bir koca ya da yasal aracı olmadan sosyal ağ siteleri aracılığıyla kurma fikrini reddetti.

Ancak El-Watan gazetesinin yayınladığı bir bildiride adli yargıç Mahmud el-Marawi, Suriye'deki Şeriat mahkemelerinin, kocası Suriye dışında olsa bile kadına evlilik yolunun açıldığını duyurdu.

Kaynak: Arabic.Sputnik