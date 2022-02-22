Suriyelilerin hangi şehirlere girişi yasaklandı? Hangi il Suriyelilere kapatıldı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için “seyreltme” uygulandığını ve yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikâmet izni verilmeyeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıkladığı seyreltme planıyla ilgili ayrıntıları paylaşan Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor. Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor" dedikten sonra yüzde 25’i aşan yerlerde hayata geçirilen uygulamayı şöyle özetledi:

Hangi il Suriyelilere kapatıldı?

"Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova) her statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.

52 ilde toplam 800 mahalle ile İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri de her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı. Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor."