Suriyelileri bu fotoğrafla alaya alıyorlardı! Denizin ortasında nargile keyfi yapan kişi Türk çıktı
Suriyeliler üzerinden yürütülen karalama kampanyası skandal boyutlara ulaştı. Bazı CHP'li siyasetçilerin ırkçı ifadelerine maruz kalan Suriyelileri bu kez Korkusuz adlı gazete 'sahte bir fotoğraf' ile hedef gösterdi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:41
Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Müslümanlara yönelik ırkçı tutum sürüyor. Korkusuz gazetesi, 24 Temmuz tarihindeki manşetinde Suriyelileri hedef alarak büyük bir skandala imza attı.
Korkusuz gazetesi, 'Besle kargayı oysun gözünü' başlıklı haberinde Suriyelileri, Türkiye'de keyif yapan göçmenler olarak gösterdi. Gazete, denizde nargile içen bir kişiyi Suriyeli olarak tanıttı. Fakat görseldeki kişinin sosyal medya fenomeni Erzin Soylu olduğu ortaya çıktı.
Fotoğraf sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı
Türk vatandaşı Erzin Soylu'ya ait olan fotoğraf, denizde nargile içen bir Suriyeliyi gösterdiği düşünülerek Facebook’ta binlerce kişi tarafından paylaşılarak büyük bir dezenformasyonu beraberinde getirdi.
Fotoğraftaki kişi açıklama yaptı
Fotoğrafın sahibi Erzin Soylu, Twitter hesabından attığı bir tweette, görselde bulunan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Teyit konu hakkında Soylu’nun avukatıyla da görüştü ve fotoğrafla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı bilgisine ulaştı.
Erzin Soylu’nun Instagram paylaşımlarına bakıldığında kendisinin nargile içerken çektirdiği birçok fotoğrafına rastlanıyor. Soylu’nun berberde, denizde ve bir DJ kabininde nargile içerken çekildiği fotoğraflarını görmek mümkün.
Sonuç olarak, Korkusuz Gazetesi’nin haberinde yer verdigi görseldeki kişi bir Suriyeli değil, Erzin Soylu isimli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.
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