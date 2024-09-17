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Medya Suriyelilere akıl almaz tuzak! Narin cinayetinin şok perde arkası
Medya

Suriyelilere akıl almaz tuzak! Narin cinayetinin şok perde arkası

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:35:00 - 2024-09-17 14:21:45
Suriyelilere akıl almaz tuzak! Narin cinayetinin şok perde arkası

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Narin cinayetinin Suriyelilere yüklenmek istendiğini belirtti. Tayiz, soruşturma sırasında cinayeti Suriyelilerin üstüne atmak için sahte ihbarlar yapıldığını ve Jandarmanın bu yönde yönlendirilmek istendiğini ifade etti. CHP ve diğer bazı siyasi grupların bu olayı kullanarak toplumsal kaos oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Kurtuluş Tayiz, Jandarma’nın titiz çalışması sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini vurguladı. Tayiz, şunları kaydetti:

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Narin cinayetinin Suriyelilere yüklenmek istendiğini belirtti. Tayiz, soruşturma sırasında cinayeti Suriyelilerin üstüne atmak için sahte ihbarlar yapıldığını ve Jandarmanın bu yönde yönlendirilmek istendiğini ifade etti. CHP ve diğer bazı siyasi grupların bu olayı kullanarak toplumsal kaos oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Kurtuluş Tayiz, Jandarma’nın titiz çalışması sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini vurguladı. Tayiz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin haftalardır konuştuğu Narin cinayetinin Suriyelilerin üstüne kalmasına meğerse ramak kalmış. İnanılmaz ama gerçek; Narin cinayeti az kalsın Suriyelilere ihale edilecekmiş.

Narin'in kaybolduğu ilk günden itibaren sosyal medya üzerinden estirilen ırkçılık furyasına bakıldığında "beterin beteri var" denilecek türden bir felaketin eşiğinden döndüğümüzü belirtebiliriz.

Nasıl mı?

Soruşturma evraklarına göre aile yakınları cinayeti karartmak ve dikkatleri Narin'in cenazesinin saklandığı Eğertutmaz deresinden uzaklaştırmak için sahte ihbarlarla Jandarmayı Suriyelilerin kaldığı çadırlara doğru yönlendirmeye çalışmış.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma TİMİ) tutanağına göre "Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek Jandarma personelinin bu kısma yönlendirildiği tespit edildi."

Sevinelim mi, üzülelim mi bilemedim. Fakat Narin cinayetinde kopan fırtınayı düşününce "ucuz atlatmışız" bile diyesim geliyor.

Düşünsenize; Narin'in cenazesinin bulunmadığını ve en güçlü delilin, yani Narin'in terliğinin Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında bulunduğunu!

Narin olayı siyasetin ve sosyal medyanın haftalardır üzerinde tepindiği konuların başında geliyor. CHP ve DEM, önce Kur'an kurslarını ve İmam'ı hedef gösterdiler, İslam dinine dahi dil uzattılar. Haftalardır medyada Narin cinayetinin AK Parti'nin eğitim politikalarının sonucu olduğunu işliyorlar. Radikal ırkçılar ise Narin üzerinden Kürtleri hedef gösterip ayrımcılık üretmeye çalıştılar.

Jandarma, Narin'in cenazesini bulup cinayeti çözememiş olsaydı büyük ihtimalle bu acı olay Suriyelilerin üzerine kalacaktı. Ve sonrasında Suriyelileri hedef alan büyük olaylar baş gösterecek; kaos, karmaşa birbirini izleyecekti. Kayseri olaylarından daha büyük bir kaosun çıkmasını anlaşılıyor ki JASAT'ın başarılı çalışması önledi.

Fakat CHP, DEM ve Zafer Partisi ortaklığıyla Suriyelilerin üzerine yıkacak yeni bir hadise bulunana kadar pusuda beklemeye devam edilecek. Narin cinayeti ülkece bir kaosun eşiğinde yaşadığımızı göstermesi bakımından da ayrıca çok önemli."

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