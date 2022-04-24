Suriyeliler ile ilgili gerçekler söylendi! Halk TV moderatörü dondu kaldı
Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı Samir Hafez, Halk TV canlı yayınında Türkiye'deki Suriyeli vatandaşlara yönelik haksızlığı anlatınca, stüdyo buz kesti.
Yeniakit.com.tr
Halk TV canlı yayınında konuşan Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı Samir Hafez, Türkiye'deki Suriyeli vatandaşlara yönelik linç kampanyasını değerlendirdi.
Moderatörün de stüdyodaki konukların da duymak istemedikleri sözleri konuşan Hafez, hiçbir siyasi partinin Suriyeli vatandaşları ülkelerine göndermek için hazır bir planının olmadığını belirtti.
Moderatör İnan Demirel'in provokatif sorularına gerçeklerle cevap veren Hafez, Suriyeli vatandaşların bayram tatiline gitmelerinin de hakları olduğunu ifade etti.