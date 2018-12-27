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Suriyeliler donmak üzereyken bulundu! Mehmetçik sarıp sarmaladığı bebeği nefesiyle ısıttı

Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 6'sı çocuk 13 Suriyeli, donmak üzereyken güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:51
Suriyeliler donmak üzereyken bulundu! Mehmetçik sarıp sarmaladığı bebeği nefesiyle ısıttı

Hatay'da kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan 6’sı çocuk 13 Suriyeli, soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle donma tehlikesi geçirdi.

Akrabalarına konum attılar

Altınözü’nde bulunan akrabalarına cep telefonu aracılığıyla konum atan Suriyeliler için jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Arazi şartları elvermediği için jandarma ekipleri, arama çalışmalarını yürüyerek gerçekleştirdi.

Bebeği nefesiyle ısıttı

Soğuktan donmak üzere olan 13 kişiyi bir süre sonra bulan jandarma ekipleri, donma tehlikesi geçiren Suriyelilere yardım için kendi parkalarını verdi. Bayılmak üzere olan göçmenleri kucaklarında taşıyarak ambulansa götüren askerler, donmak üzere olan bir bebeği de nefesiyle ısıtmaya çalıştı. 13 kişi, çağırılan çok sayıda ambulans ile çevredeki hastanelere götürerek tedaviye alındı.

Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu


Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:51
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