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Suriyeliler çadır kentten ayrılıyor

Gaziantep'te bulunan ve 5 bin 900 Suriyelinin konakladığı çadır kentten taşınmalar başladı. Yaklaşık 400 kişilik 60 aile, kendi kiraladıkları evlere ve çevre illere gitti.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:41
Suriyeliler çadır kentten ayrılıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve yaklaşık 5 bin 900 Suriyelinin barındığı çadır kentten taşınma çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda 60 aile, kendi istekleriyle çadır kentten ayrıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen taşınma kararı doğrultusunda, Islahiye 1 Nolu Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyeli misafirlerin tercihleri soruldu.

Kapatılacak çadır kentler içerisinde yer alan ve yaklaşık 5 bin 900 Suriyelinin barındığı merkezden, kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürme yönündeki tercihlerini belirterek ayrılan toplam 400 kişilik 60 aile, jandarma tarafından yapılan kontrollerinin ardından, araçlarla ilçe merkezi ile Hatay ve Kahramanmaraş gibi illere gitti.

Kamptan ayrılan Eyhem Ekta, Halep Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olduğunu ve Suriye'nin İdlip kentinden 2012 yılının mart ayında eşiyle birlikte İslahiye'ye geldiğini anımsatarak, 6 yıldır kampta yaşadığını söyledi.

Bundan sonra İslahiye'de kiraladıkları evde kalacaklarını anlatan Ekta, "İslahiye’ye alışmıştık, buranın halkını seviyoruz. Bu nedenle İslahiye'de kiraladığımız eve taşınıyoruz." dedi.

Bu arada geçici barınma merkezinin, 31 Ağustosa kadar boşaltılmasının planlandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:41
  1. Kahramanmaraş
  2. Hatay
  3. Gaziantep
  4. Suriyeliler
  5. çadır kent

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