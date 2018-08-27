Suriyeli yetimlerin hikayesi 21 Eylül'de vizyona girecek

Yönetmenliğini ve senaristliğini Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic'in üstlendiği "Bırakma Beni" adlı film, 21 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönettiği filmlerle dünyada büyük yankı uyandıran Begic, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukların gerçek yaşam hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Dünyanın dört bir yanında yaşayan yetimler için kamuoyunu bilinçlendirme ve ihtiyaçları doğrultusunda yardım çalışmaları yürüten Beşir Derneği'nin "Yetim Projesi" kapsamında çekilen film, 21 Eylül'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmen Aida Begic, Bosna Hersek Savaşı'nı yaşamış, savaşı öncesi ve sonrasıyla bilen bir yönetmen olarak Suriyeli çocukları çok iyi anladığını belirterek, filmi de bu duygularla yazdığını kaydetti.

"Bırakma Beni"nin diğer filmlerden farklı olduğunu vurgulayan Begic, "Çocukların dünyası üzerine kurulu. Sadece onların dünyasını ve bakış açılarını yansıtıyor. Bu nedenle film sadece dram değil, her durumda umut ve sevginin de çocuklar tarafından nasıl yeşertildiğinin bir yansıması. Dikkat çekmek istediğimiz bir konu da filmde izlediğiniz tüm hikayelerin çocukların hayatlarından gerçek kesitler içerdiği. Mültecilere karşı ön yargılı olanların bu film ile farklı duygular hissedeceğini düşünüyorum. Onlarla aynı şeyleri yaşamış biri olarak insanların mültecilerle empati kurabilmesine aracı olmak benim için en önemli amaç olacak." ifadelerini kullandı.

SURİYELİ YETİM ÇOCUKLARIN GERÇEK HİKAYESİ

Çekimleri 2 yıllık hazırlığın ardından 13 ülkeden gelen özel ekiplerle yapılan filmde 100'den fazla kişi görev aldı. Savaş mağduru 350'den fazla yetim çocuğun motivasyonlarını artırmak, adaptasyonlarını hızlandırmak ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Akçakale'de gerçekleşen atölye çalışmaları ile başlayan proje, bir film projesi ile taçlandırıldı. Film İsa, Ahmed ve Mümtaz adlı üç yetimin hikayelerine odaklanırken başrol oyuncuları dahil filmde rol alan tüm çocuklar bu kamplardan seçildi.

Çok sayıda maddi ve insani kayıplara neden olmuş Suriye'deki iç çatışmalar sonucu ortaya çıkan mülteci krizinin sonuçlarından esinlenilerek yazılan ve yetim kalan Suriyeli bir grup çocuğun gerçek yaşam hikayesinin konu edildiği film, Türkiye’de ve dünyada film festivalleri dışında ilk defa vizyona giriyor.