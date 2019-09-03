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Suriyeli yetim Muhammed, kaybettiği bacaklarına Türkiye’de kavuştu

Evlerini bombalayan savaş uçakları yüzünden önce babasını sonra bacaklarını kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli Muhammed Lamot, Türkiye’de gördüğü tedaviyle protez bacaklara kavuştu.

03 Eylül 2019 Salı 08:23
Suriyeli yetim Muhammed, kaybettiği bacaklarına Türkiye’de kavuştu

Evlerini bombalayan savaş uçakları yüzünden önce babasını sonra bacaklarını kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli Muhammed Lamot, Türkiye’de gördüğü tedaviyle protez bacaklara kavuştu.


Suriye’nin İdlib kentinde savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu önce babasını kaybeden Suriyeli çocuk, 2 yıl sonra aynı uçakların hedefi oldu.


Evlerine isabet eden bomba nedeniyle iki bacağını da kaybeden küçük Muhammed, annesiyle sığındığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tedavi altına alındı.


İHH İnsani Yardım Vakfı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) yardımlarıyla protez bacaklara kavuşan Muhammed, tekrar yürüme yetisini kazanıp yaşıtlarıyla sokakta top oynamaya başladı.


Yaşadığı mutluluk yüzüne yansıyan Muhammed Lamot, "Arkadaşlarım ile oyun oynadığım için çok mutluyum. Beraber okula gittiğim için kendimi özgür hissediyorum ve kendi işimi kendim görüyorum çok mutluyum" dedi.


İHH İnsani Yardım Vakfı yetim birimi görevlisi İhsan Karataş ise Muhammed Lamot’un 5 yıl önce İdlib’de rejim uçakları tarafından yapılan bombardıman sonucunda önce babasını 2 yıl sonra aynı uçaklar tarafından yapılan saldırılar sonucunda bacaklarını kaybettiğini belirtti.


Saldırılar sonrasında Lamot’un Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan İHH’ya başvurduğunu belirten Karataş, "İHH İnsani Yardım Vakfı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ile iletişime geçti ve birlikte İstanbul’a gönderilip protez bacakları yapıldı. Şu an arkadaşları ile oynadığı için çok mutlu" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 08:23
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