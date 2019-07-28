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Suriyeli üreticilerden Türkiye'deki çocuk giyimine "kaldıraç etkisi"

Türkiye'deki çocuk hazır giyim sektörü gün geçtikçe büyümeye devam ederken, Türkiye'ye sığınan Suriyeli üreticilerin gelişimine önemli katkı sağladıkları çocuk hazır giyim pazarı yüzde 30 büyüme gösterdi- Savaş öncesi dönemde Orta Doğu pazarının en büyük tedarikçisi olan Suriye'den alım yapan ülkelerin talebine şimdilerde Türkiye yanıt veriyor- Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan:- "Savaş öncesi Suriyeliler, çocuk giyimi üretiminde çok başarılılardı. Suriye'deki savaş sorunu ile birlikte Türkiye'ye göç eden çok sayıda fabrika sahibi oldu. Bu fabrika sahipleri, Türkiye'de üretim ağlarını kurdular ve aynı şekilde müşterilerini de Türkiye'ye getirdiler"- "Nitelikli Suriyeli'nin Türkiye'de üretiyor olması, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladı"

28 Temmuz 2019 Pazar 11:00
Suriyeli üreticilerden Türkiye'deki çocuk giyimine "kaldıraç etkisi"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Türkiye'deki çocuk hazır giyim sektörü, savaştan gelip Türkiye'ye sığınan Suriyeli üreticiler sayesinde müşteri çeşitliliği ve üretim kapasitesini yüzde 30 artırdı.

Türkiye'deki çocuk hazır giyim pazarı gün geçtikçe büyümeye devam ederken, Türkiye'ye sığınan Suriyeli üreticiler de pazarın gelişmesine önemli katkı sağladı.

Savaş öncesi dönemde Orta Doğu pazarının en büyük tedarikçisi olan Suriye'den alım yapan ülkeler, Suriye'de yaşananların ardından yeni pazar arayışına girdi. Orta Doğu'nun bu talebine şimdilerde ise Türkiye yanıt veriyor.

Halen önemli bir potansiyel barındıran Orta Doğulu alıcılar için Türkiye cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Bunda Türkiye'ye yerleşen Suriyeli üreticilerin de önemli katkısı bulunuyor.

Türkiye'de fabrika açarak üretim yapmaya başlayan Suriyeli üreticiler, ülkelerinde satış yaptıkları Orta Doğu müşterisini Türkiye'ye çekti. Suriyeli üreticilerin yanı sıra Türk çocuk hazır giyim sektörü de bu durumdan büyük kazanç sağlıyor.

Üretim ağını Türkiye'de kuran Suriyeli üreticilerin Orta Doğulu müşterilerini Türkiye'ye getirmesiyle Türk çocuk hazır giyim sektörü de büyüyor.


- "Libya'dan, Irak'tan, Beyrut'tan, Cezayir'den binlerce müşteri ağırlıyoruz"


Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Türkiye'de Orta Doğu'dan çok ciddi müşteri portföyü oluşmaya başladığını ifade etti.

Türkiye'deki Orta Doğulu müşteri sayısının oldukça arttığına işaret eden Eraslan, şunları kaydetti:

"Savaş öncesi Suriyeliler, çocuk giyimi üretiminde çok başarılılardı. Suriye'deki savaş sorunu ile birlikte Türkiye'ye göç eden çok sayıda fabrika sahibi oldu. Bu fabrika sahipleri, Türkiye'de üretim ağlarını kurdular ve aynı şekilde müşterilerini de Türkiye'ye getirdiler. Şu an Türkiye'de Libya'dan, Irak'tan, Beyrut'tan, Cezayir'den binlerce müşteri ağırlıyoruz. Bu müşteriler daha önce Suriye'de alım yapıyorlardı, oradaki firma çeşitliliğini Türkiye'de buldukları için bu canlılığı Türkiye ekonomisine kazandırmış oldular. Çocuk hazır giyim pazarımız bu sayede müşteri çeşitliliği ve üretim kapasitesi olarak yüzde 30 arttı. Buradaki artışın yüzde 15'i Suriyeli üreticilerden kaynaklansa da, diğer yüzde 15'lik kısım da yeni alıcılar için kendini geliştiren ve rekabetin içinde yerini alan Türk üreticilerden kaynaklandı. Zamanla bu sayı daha da artacak."


- "Türkiye, bu pazarları doğru değerlendirecek"


Hikmet Eraslan, söz konusu yüzde 30'luk artışın Türk üreticilere yansımasına ilişkin de, "Türk üreticilerin bu sayede, rakip oldukları Suriyelilerle birlikte, Arap coğrafyasından gelen yeni müşteriler için kendilerini geliştirmeleri gibi bir durum ortaya çıktı. Onlar da kendini geliştirdi. Nitelikli Suriyeli'nin Türkiye'de üretiyor olması, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladı. Bahsettiğimiz coğrafyalarda üretim olmadığı sürece bu potansiyel Türkiye'ye gelmeye devam edecek. Türkiye, bu pazarları doğru değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:00
  1. çocuk hazır giyim pazarı
  2. Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan:
  3. suriyeli üreticiler

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