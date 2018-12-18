0553 313 94 23

Suriyeli Şeyma, ABD'deki ırkçı saldırı sonucu hastanelik oldu

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburg kentinde lise öğrenimini devam ettiren Suriyeli Şeyma, okulun tuvaletinde uğradığı ırkçı saldırı sonucu hastanelik oldu.

18 Aralık 2018 Salı 10:46
Suriyeli Şeyma, ABD'deki ırkçı saldırı sonucu hastanelik oldu

ABD'nin Pittsburg kentinde bir lisenin tuvaletinde ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli Şeyma hastanelik oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 yaşındaki başörtülü Şeyma ve ailesi, Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2,5 yıl önce ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburg kentine yerleşti.

Buradaki Chartiers Valley High School adlı lisede eğitim gören Şeyma, cuma günü okulun tuvaletinde ırkçı saldırıya uğradı. Tuvalette elektronik sigara içen gruptan bir kız öğrenci, Şeyma'dan dışarı çıkmasını istedi. Şeyma'nın tuvaletten ayrılmayı reddetmesinin ardından üzerine yürüyen ırkçı öğrenci, "Dua et senin dilini bilmiyorum, bilseydim en ağır hakareti ederdim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından saldırgan, Şeyma'yı yere iterek yumruklamaya başladı. Bu sırada tuvalette olan öğrenciler saldırının bir kısmını görüntüledi ve sosyal medyada yayımladı.

"Şeyma yaşananları herkesin duymasını istiyor"

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyma'nın cuma günü ırkçı saldırıya uğradığını, olayın ardından bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Şeyma'nın pazar akşamı hastaneden çıkarıldığını söyleyen Türk, Suriyeli genç kızın bu saldırının planlı olduğuna inandığını belirttiğini ve bu yaşananlardan herkesin haberdar olmasını istediğini aktardı.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından okuldaki öğrenciler ve diğer kullanıcılar, Şeyma'ya destek mesajı gönderdi.

Şeyma'ya destek verenler, saldırgan öğrencinin okuldan atılması için imza kampanyası başlattı.

Saldırgan öğrenci, 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldı.

Öte yandan olayın, ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyine (CAIR) intikal ettiği ve konseyin konuyu federal savcılığa taşıyacağı öğrenildi.

Suriyeli mültecilere yönelik benzer bir ırkçı saldırı, geçen ay İngiltere'de yaşanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:46
  1. Suriyeli Şeyma
  2. ABD
  3. Chartiers Valley High School
  4. Irkçı saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir"
    1. "Her iki liderin katıldığı ortak..
    2. FETÖ elebaşının yeğenine hapis cezası
    3. Her hain oyunu Allah’ın izniyle bozduk!
    4. Pankeas kanseri nedir?
    5. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna..
    6. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni..
    7. Hastanelerde imkan varsa mahremliğe..
    8. "Türkiye 190 milletten göçmene ev..
    9. AK Parti'de flaş gelişme! Görevden..
    10. Örgütte kritik görevler yaptılar! 2..
    11. Amcasını odunla öldürdü, kabloyla..
    12. IKBY yetkilileri Peşmergenin Suriye'ye..
    13. Hakan Keleş'e canlı yayında "Kangal..
    14. HDI Sigorta, acenteleri ile genel..
    15. "2019'da gayrimenkulün reçetesi..
    16. Erdoğan davet etti! Ruhani Türkiye'ye..
    17. Kardeşinin kızları, bayıltıncaya kadar..
    18. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu nasıl?
    19. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu
    20. Mogadişu'da susam yağını 200 yıldır..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk