"Suriyeli mülteci 'Türkiye bizi avutmaya çalışıyor, hakkımızı istiyoruz' dedi" iddiası böyle çürüdü! İşte kirli iftira

Sosyal medyada yaygın biçimde paylaşılan iddiaya göre Rachid Yusuf isimli Suriyeli bir mülteci Türkiye hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. İddialara göre Yusuf’un sözleri Alain Dunlioff isimli bir kişinin “Mültecilerin Gözünden Türkiye” başlıklı bir yazı dizisinde paylaşıldı. Yusuf’un fotoğrafı ile birlikte kendisinin Türkiye hakkında söylediği sözleri içerdiği iddia edilen gönderi bir Facebook kullanıcısının profili üzerinden 26 bine yakın kişi tarafından paylaşıldı. Gönderi Düşünen Deli isimli bir Facebook sayfasında ise 2 bin 500’ün üzerinde paylaşım aldı.

Öte yandan gönderide bahsedildiği şekliyle Rachid Yusuf isimli Suriyeli bir mültecinin Türkiye hakkında sözler sarf ettiği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Gönderide yer alan fotoğraf Rachid Yusuf isminde birine ait değil. Görüntüdeki kişi Suriyeli bir girişimci olan Sami Al Ahmad. Rachid Yusuf isminde birinin gönderide belirtilen sözleri söylediğine dair bir bulguya da rastlanmıyor. Bunun yanı sıra kaynak olarak belirtilen Alain Dunlioff isminde birinin “Mültecilerin Gözünden Türkiye” başlıklı bir yazı dizisine de ulaşılamıyor.

Böyle bir açıklama yok

İddia kapsamında paylaşılan gönderilerde bir fotoğrafına da yer verildiği görülen Rachid Yusuf isimli bir kişinin şu sözleri sarf ettiği belirtiliyor:

“Türkiye’yi anlamıyorum. Bize bakmaları, bizi rahat ettirmeleri için Avrupa Birliği’nden milyarlarca Euro yardım alıyorlar, bize ayda birkaç bin lira maaş, ücretsiz sağlık ve sınavsız üniversite vererek avutmaya çalışıyorlar. Bu paralardan biz de hakkımızı istiyoruz. Bizler varlığımızla Türkiye’nin turist sayısını dünyayla yarışır hale getirdik. Biz gelen yardımların batan ekonomilerini kurtarmak için değil gerçek sahipleri için kullanılmasını ve bizlere verilmesini istiyoruz. Hastanelerde Suriyeli doktor, televizyonlarda Arapça yayın istiyoruz. Her sene yaz aylarında ailecek dinlenip denize girebilmek için tatil alanları istiyoruz. Türkiye bize bunu borçludur.”

Kurmacanın bir parçası

Teyit.org’un araştırmasına göre, Rachid Yusuf isminde herhangi bir kişinin bu sözleri sarfettiğine dair bir bulguya rastlanmıyor. İddiayı içeren gönderide kaynak olarak belirtilen Alain Dunlioff isimli bir kişinin “Mültecilerin Gözünden Türkiye” başlıklı yazı dizisinin de kurmacanın bir parçası olduğu anlaşılıyor.

Nitekim mülteciler üzerine çalışan Alain Dunlioff isminde bir kişi bulunmadığı gibi kendisinin hazırlamış olduğu böylesi bir yazı dizisine de ulaşılamıyor.

Alain Dunlioff diye birisi yok

Konuyla ilgili yapılan arama sonrasında “Alain Dunlioff” isminde bir kişiye rastlanamasa da bu isme yazımı itibariyle yakın olduğu düşünülebilecek “Alan Daniloff” isminde bir kişinin Google+ hesabınıgörmek mümkün. Ancak bu kişinin de analize konu olan iddiaya dair herhangi bir paylaşımı bulunmadığı gibi bu konuda çalışma yaptığına dair bir bulguya da rastlanmıyor.

Fotoğraftaki kişi Suriyeli girişimci Sami al Ahmad

Gönderide yer alan fotoğraftaki kişi Rachid Yusuf isminde biri değil. Fotoğrafta Suriyeli bir girişimci ve aynı zamanda bir diş hekimi olan Sami al Ahmad görülüyor.

2012 yılında Mısır’ın başkenti Kahire’ye taşınan Sami al Ahmad’ın çalışmalarıyla Mısır’da ve yurt dışında toplam 70 binin üzerinde öğrenciye eğitime ulaşma olanağı sağladığı belirtiliyor. Kendisinin Azhar Üniversitesi’nde verdiği TEDx konuşmasını YouTube üzerinden izlemek mümkün.

Sonuç olarak Rachid Yusuf isimli kişinin daha önce teyit.org’a ihbar olarak iletilmiş ve söylediği iddia edilen sözler üzerine bir analizi hazırlanmış olan Ahmedi Şerifi isimli kişi gibi gerçek olmayan bir karakter olduğunu ve kendisine atfedilen sözler ile sözlere kaynak olarak gösterilen yazı dizisinin kurmaca olduğunu ifade etmek mümkün.