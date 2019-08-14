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Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü

Suriye'deki muhalif gruplar ile rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:01
Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib'de ki muhalifler ile rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin güney kırsalında Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü.

Hama ilinin kuzey kırsalı ve İdlib'in güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir savaş uçağı, muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar tarafından hedef alındı.

İdlib'deki muhalif gruplar ile rejim karşıtı silahlı grupların oluşturduğu ortak askeri operasyon grubu Fethi-il Mubin, İdlib'in güneyinde Temaniye beldesi yakınlarında Esed rejimine ait SU 22 tipi savaş uçağı düşürdüklerini açıkladı.

İdlib'deki Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin bileşenlerinden Nasır Ordusu'nun Sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimine ait SU 22 tipi savaş uçağının, İdlib'in güney kırsalında Temaniye beldesinin semalarında uçaksavar birlikleri tarafından vurulduğunu söyledi. Raşit, düşürülen uçağın pilotunun paraşütle Temaniye beldesi civarına inmesi sonrasında yakalandığını ifade etti.

Hama ilinin doğu kırsalı ve İdlib'in güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait L39 tipi bir savaş uçağı, 26 Aralık 2017'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Özgür İdlib Ordusu tarafından vurulmuştu.

- Esed rejimi Han Şeyhun ilçesine yaklaşıyor

Rusya'nın garantörlüğünü yaptığı rejim güçleri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak devam ettikleri yoğun hava ve kara saldırılarıyla daha önce kimyasal silah katliamı yaptıkları İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin batısından 5,4 kilometre yakınına kadar ilerledi.

Rejim güçleri, İdlib'in güneyinde Hama sınırındaki Habit beldesini ve Sukeyk Tepesi'ni ÖSO'dan aldıktan sonra Kefer Ayn köyündeki stratejik öneme sahip Tel Teri Tepesi'ni ele geçirdi.

Böylece, rejim güçleri, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin batısından 5,4, doğusundan da 11 kilometre kadar yaklaşmış oldu.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:01
  1. İdlib
  2. Rusya
  3. su 22
  4. Uçak

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