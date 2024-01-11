  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Google! Dünya devi: yeni bir toplu işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor! Beklenmedik gelişme, karar verildi! O hamlesi

Zehir zemberek sözler! Gökhan Zan'dan bir tokat İP'e bir tokat CHP'ye

1000 Beygirlik! Araç sahipleri dikkat: Rakiplere pes dedirten elektrikli araba, Mullen Five RS için o çıkış tarih verildi! Fiyatı ne kadar?

İsveç'te halkı korkutan açıklama: Savaşa hazır olun

Adana Demirspor-İstanbulspor maçında 'helal olsun' dedirten hareket! Öyle bir müdahale yaptı ki, tüm stadyum ayağa kalktı

İslam Memiş'ten gram altın için son uyarı! O güne kadar halledin, fiyatlar 1000 lira birden değişecek

Başkan Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi! Kritik görüşme 1 saat sürdü

Soykırım davası başladı! İsrail’in yaptığı zulümler karşılık bulacak mı?

Emekli olmayı bekleyenlere tarihi müjde! Cem Küçük'ün programında duyuruldu

TÜPRAŞ acil koduyla duyurdu: Binlerce ton petrolümüzü taşıyordu Gemiyle irtibatımız kesildi
Gündem Suriyeli muhalif gruplar artık hacca gidemeyecek!
Gündem

Suriyeli muhalif gruplar artık hacca gidemeyecek!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 23:01:00 -
Suriyeli muhalif gruplar artık hacca gidemeyecek!

Suudi Arabistan, Suriyelilerin hac organizasyonlarını muhalif gruplardan alarak Esad rejimine teslim etti.

Bugün Esad rejimi Suudi Arabistan arasında Suriyeli Esad karşıtlarını üzen bir anlaşma yapıldı.

Anlaşmaya göre Suriyelilerin hac organizasyonları, muhalif gruplardan alınarak Esad rejimine verildi.

Bundan böyle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde veya ülke dışında sığınmacı olarak yaşayan Suriyelilerin hacca gitmesi mümkün olmayacak.

Soner Yalçın ifşa etti! Meğer Ali Koç'un Suudi Arabistan'la milyon dolarlık ilişkileri varmış!
Soner Yalçın ifşa etti! Meğer Ali Koç'un Suudi Arabistan'la milyon dolarlık ilişkileri varmış!

Medya

Soner Yalçın ifşa etti! Meğer Ali Koç'un Suudi Arabistan'la milyon dolarlık ilişkileri varmış!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Petrol zengini Suudi Arabistan ülkesi açıkladı: 2,5 trilyon dolarlık işlenmemiş madenimiz var
Petrol zengini Suudi Arabistan ülkesi açıkladı: 2,5 trilyon dolarlık işlenmemiş madenimiz var

Dünya

Petrol zengini Suudi Arabistan ülkesi açıkladı: 2,5 trilyon dolarlık işlenmemiş madenimiz var

Almanya, Suudi Arabistan’a ambargo uyguluyordu! 150 adet IRIS-T füzesi için onay verdi!
Almanya, Suudi Arabistan’a ambargo uyguluyordu! 150 adet IRIS-T füzesi için onay verdi!

Gündem

Almanya, Suudi Arabistan’a ambargo uyguluyordu! 150 adet IRIS-T füzesi için onay verdi!

BAE ve Suudi Arabistan hamlesi sonuç verdi! Türkiye'ye dolar yağmaya başladı
BAE ve Suudi Arabistan hamlesi sonuç verdi! Türkiye'ye dolar yağmaya başladı

Ekonomi

BAE ve Suudi Arabistan hamlesi sonuç verdi! Türkiye'ye dolar yağmaya başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23