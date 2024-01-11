Suriyeli muhalif gruplar artık hacca gidemeyecek!
Suudi Arabistan, Suriyelilerin hac organizasyonlarını muhalif gruplardan alarak Esad rejimine teslim etti.
Bugün Esad rejimi Suudi Arabistan arasında Suriyeli Esad karşıtlarını üzen bir anlaşma yapıldı.
Anlaşmaya göre Suriyelilerin hac organizasyonları, muhalif gruplardan alınarak Esad rejimine verildi.
Bundan böyle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde veya ülke dışında sığınmacı olarak yaşayan Suriyelilerin hacca gitmesi mümkün olmayacak.
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