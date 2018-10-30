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Suriyeli mazlumlara yardım eli

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Suriye’ye yardım tırı gönderildi.

30 Ekim 2018 Salı 13:08

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Suriye’nin Afrin, İdlib ve Türkmendağı bölgesine sağlık ve gıda malzemesi ile ev eşyası gönderildi.

Kuzeykent Ulu Cami önünde düzenlenen “Kastamonu’dan Suriye’ye Yardım Tırı”nı uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türkiye’nin tüm mazlumların umudu olduğunu söyledi.

55 bin liralık malzeme bulunuyor

Suriye’deki ihtiyaç sahipleri için bölgeye yapılan yardımların önemine değinen Babaş, katkı verenlere teşekkür etti.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu ise tırda 55 bin lira değerinde yatak, dolap, ranza ile gıda ve sağlık malzemesi bulunduğunu söyledi.

Dağdelenoğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın iç savaşın başladığı günden bu yana bölgede olduğunu belirterek, “Suriye’ye sahip çıkarak aslında kendi ülkemizin güvenliğini koruduğumuzun özellikle anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Suriye’den uzak durduğumuzda aslında kendi güvenliğimizi riske etmiş oluyoruz.  Onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim için oldukça önemli. Bu hem İslami hem de insani görevimiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım tırı dualarla uğurlandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:08
  1. Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği
  2. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği
  3. Türkmendağı
  4. Kastamonu’dan Suriye’ye Yardım Tırı
  5. Belediye Başkanı Tahsin Babaş
  6. İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu

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