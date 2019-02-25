Suriyeli küçük kıza akıl almaz işkence! Banyoda ayaklarını öptürmüş Hatay'ın Altınözü ilçesinde üvey kızına akıl almaz işkenceler uygulayan Suriyeli adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde üvey kızı G.K.'ye işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli H.H., tutuklandı.



İlçe merkezindeki ilkokulda 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli G.K., üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darbedildiğini, banyoya kilitlendiğini ve yine üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlattı. G.K.'nin öğretmenlerinin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis tarafından gözaltına alınan H.H., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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