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Gündem Suriyeli komutanlar operasyon için Ankara'da
Gündem

Suriyeli komutanlar operasyon için Ankara'da

Sınırımızdaki terör koridoruna yönelik 4. harekat için Suriyeli muhalif grupların komutanları Ankara'ya çağrıldı. Operasyona dair taktik-strateji hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Harekat, 2 ana koldan ve 35 bin kişilik ordu ile yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 07:27:00 - 2021-10-25 07:29:26
Suriyeli komutanlar operasyon için Ankara'da

Suriye’nin kuzeyinde oluşan PKK terör koridoruna müdahale hazırlıkları sürüyor. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde savaşan Suriyeli muhalif grupların komutanları Ankara’ya çağırıldı. Harekât iki ana koldan ve 35 bin kişilik ordu ile gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’ya çağrılan Suriye Millî Ordusu komutanlarına cephe-grup koordinasyonu ve yürütülecek operasyona dair taktik-strateji hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Tel Rifat, Menbiç, Ayn İsa, Tel Temir cephelerinde görev yapacak askerlerin lokasyon ve sayıları belirlendi.

Tecrübeli kadrolar kritik noktalara

Menbiç, Tel Rifat, Tel Temir, Ayn İsa gibi PKK/YPG işgalinde olan bölgelere gerçekleşecek kurtarma harekâtında Suriye Millî Ordusunun Afrin, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı gibi terör operasyonlarına katılan tecrübeli askerleri kritik noktalarda görevlendirilecek. Suriyeli askerlere Irak ve Suriye’de görev yapan komando birlikleri de destek verecek.

Terör merkezleri yakından takip ediliyor

Türkiye, hazırlıkları devam eden operasyon öncesi PKK ve destekçilerinin tüm hareketlerini havadan ve karadan yakın takibe aldı. Örgütün Tel Rifat merkez ve çevresi ile birlikte Menbiç, Ayn İsa ve Tel Temir’de kazılan tüneller, lojistik merkezler, aktarma noktaları, kamp ve haberleşme sistemleri tespit edildi.

Irak sınırından başlayarak 470 kilometrelik işgal koridoru 24 saatlik kesintisiz gözlem altına alınırken sınırın 25-30 kilometre derinliklerinde yer alan Set Tişrin, Ebu Galgal, Menbiç ve Tel Temir koridoru da SİHA’lar tarafından yakından izlenmeye başlandı. Bölgede bulunan halk, PKK’nın muhtemel tuzaklarına, canlı kalkan girişimleri ve kara propagandasına karşı havadan atılan bildiriler ve saha irtibatları ile uyarıldı.

Ayn el-Arap özel gündem

Türkiye, dördüncüsüne hazırlandığı Suriye kuzeyindeki kapsamlı temizlik operasyonunda Ayn el-Arap (Kobani) konusu da öncelikli maddeler arasında yer aldı. PKK’nın Kamışlı-Menbiç-Kobani hattını kesme ve Resülayn ile Tel Abyat’ın Fırat Kalkanı bölgeleri ile doğrudan bağlantısını sağlama adına Ayn el-Arap’ın da özgürleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Türk ve Suriye tarafı, operasyon esnasında Menbiç, Tel Rifat ve Ayn İsa’ya yakın bölgelerden gelecek terörist, silah ve cephane yardım hattı kadar Irak-Suriye sınırının da önemine dikkat çekti. Sincar-Kandil korisorundan yapılan sevkiyatların engellenmesi gerektiği belirtildi.

PKK’da panik başladı

PKK terör örgütü devam eden operasyona dönük AB, ABD ve Rus kanadına engel olun çağrıları yapıyor. Bölgeye ciddi manada kimyasal içerikli başlık taşıyan terör örgütü, Türkiye’nin kimyasal silah kullandığı yalanı ile propaganda yapacak. Menbiç ve Tel Rifat’ta tünel girişlerini okul içleri ve bahçelerinden gerçekleştiren PKK, birçok eğitim kurumunu da cephaneliğe dönüştürdü. Örgüt, koalisyon güçlerinden çatışma alanları, lojistik merkezler ve kampları kamufle amaçlı malzeme talebinde bulundu. Bazı silah depoları dağ girişlerinde açılan tünellere ve 3 metre derinlikte kazılan kuyulara taşındı.

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