Suriyeli kardeşler fakülteyi birincilikle bitirerek mühendis oldular

İç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli gençler, Türkiye'de elde ettikleri başarıyla dikkat çekti.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitimlerini tamamlayan bin 442 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Suriyeli kardeşler, mühendislik fakültesini birinci ve ikinci bitirdi

Törende Suriye'nin Afrin kentinde düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'ndan (YÖS) yüksek puan alarak Karabük Üniversitesini kazanan Abdo İbrahim ve Alaa İbrahim adlı kardeşler, fakülteyi dereceyle bitirdiler.

Mühendislik fakültesini birincilikle bitiren Abdo İbrahim ve ikinci olan Alaa İbrahim, Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende başarı belgelerini alarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. Azimli çalışmalarıyla arkadaşlarına örnek olan İbrahim kardeşler, mezuniyet yemininin ardından diğer öğrencilerle birlikte kep fırlattı.

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"Tanıştığım herkes gönlümde"

2019 yılında Türkiye'ye geldiğini ve Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu belirten Abdo İbrahim,

4 yıl boyunca hayatım çok güzeldi ve zorluklarla doluydu. Bu, kişiliğimi daha sağlam hale getirdi ve tanıştığım birçok kişi oldu. Hepsi gönlümde ve kalbimde yer alıyor

"Ailemizi gururlandırdık"

Karabük Üniversitenin altyapısının çok iyi olduğunu vurgulayan İbrahim, üniversitenin seçkin bir kadroya ve modern eğitim araçlarına sahip olduğunu belirterek, kardeşi ile birlikte elde ettiği bu başarıyla ailesini gururlandırdıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Karabük'te eğitim çok kaliteli"

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden birinci, Mühendislik Fakültesinden ise ikinci olarak mezun olan Alaa İbrahim ise, Karabük Üniversitesini tercih etmesinin nedeninin eğitim kalitesi olduğunu kaydetti. İbrahim,

Karabük Üniversitesini tercih etmemin sebebi, Karabük'te eğitim çok kaliteli. Hem pratik açıdan hem de akademik açıdan çok iyi bir üniversite. Karabük'e ilk geldiğim gün de çok heyecanlıydım, çok mutluydum. Benim için farklı bir ülke, farklı bir yer, farklı bir şehir, farklı bir eğitim hayatı başladı ifadelerini kullandı.

Hayatında hedef belirlemenin önemine değinen Alaa İbrahim, hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını ve emek verdiğini söyledi.