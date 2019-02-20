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Suriye’li kadınlar artık susmayacak

Esed rejiminde, Esad hapishanelerinde mağdur olan kadınlar yaşadıklarını anlattı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
Suriye’li kadınlar artık susmayacak

Esed rejiminde, Esad hapishanelerinde mağdur olan kadınlar yaşadıklarını anlattı. İsmini vermek istemeyen Suriye’li bir anne: "12 yaşından küçük çocuklara işkence yapıyorlardı ki anneleri konuşabilsin diye" açıklamalarında bulundu.


Suriye’de tecavüze uğrayan, işkence gören, felç kalan, ailesini kaybeden, yaşama hakkı, hukuk hakkı elinden alınmışbukadınların tek bir arzusu var: Savaşın bitmesi. Kadınlar yaşadıkları o zor günleri gözleri dolarak anlattılar.


"Gelen yemeklerde böcekler olunca, yemediğimiz içinertesi gün yeniden yemeye mecbur bırakılıyorduk"


Suriye’de hapishanesinde hücrede kalmış olan ismini vermek istemeyen bir kadın İHA’ya yaşadıklarını anlattı:


"Hapishanede şartlar çok zor. Ben çok küçük bir hücrede kalıyordum. Her yerde böcekler fareler vardı. Diğer odalarda gençlerin işkence sesini hep duyuyorduk. Yine aynı şekilde işkenceler bizlere de yapıldı. Tuvaletlere gitmemize izin vermiyorlardı. Öyle zamanlar oluyordu ki gün boyunca hiç tuvalete gitmemiş oluyorduk. Bu konuda çok sıkıntı yaşatıyorlardı. Üzerinde böceklerin olduğu yemekler geliyordu ve biz onları yemeye mecbur kalıyorduk. Gelen yemeklerde böcekler olunca, yemediğimiz için ertesi gün yeniden yemeye mecbur bırakılıyorduk. 20 kadın aynı hücrede kaldık. Gerçekten hem çok sıcak hem çok dar bir yerdi. Çok küçük bir pencere vardı hücrede gençleri oradan görebiliyorduk onları görseniz kemik yürüyormuş gibi zayıflamışlardı. Gençlere ciddi anlamda işkence ediyorlardı yaralarının üzerinde kurtların olduğunu görebiliyorduk.


Esed Hapishanesinde işkenceye maruz kalan Nural Harram 32 yaşındayım. 2 kere tutuklandım. İlkinde mitinglerde tutuklandığımda 7 gün hapishanede kaldım. 2’nci tutuklamamda ise 100 gün boyunca hapishanede kaldım. Kız kardeşimle birlikte tutuklandım. Sorgu esnasında işkenceye uğradığımda sorgu esnasından belimden incindim. Dizim kırıldı bu yüzden yürüyemiyorum” ifadelerini kullandı.


“Bu savaş artık yeter bu millet artık barış ile yaşamak istiyor”


Bugün buraya onların yanında olmak için geldiğini söyleyen Sudan’lı Kevşer Urakşi “Bugün buraya Suriyeli kadın ve çocuklar için geldik. Maalesef bir sürü insanlar Suriye’de hapishanede onlara işkence ediyorlar. Bugün biz buraya geldik hep beraber onların hapishaneden çıkarılmasını istiyoruz. Onların işkenceye maruz kalmasını istemiyoruz. Bu savaş sadece Suriye’de değil maalesef benim ülkem Sudan’da da 51 kişi öldüler maalesef. Sokak ortasında insanlara işkence ediyor ve tutuklanıyorlar. Biz bu savaşın devam etmesini istemiyoruz. Bu savaş artık yeter bu millet artık barış ile yaşamak istiyor” dedi.


Mağdur olan bir Suriye’li kadın: 2013 yılında Halep’te göz altına alındıktan sonra Halep’ten Şam’a nakledildim toplamda 3 yıl boyunca cezaevinde kaldım. Cezaevinde eşimin gözünün önünde bana işkence edip tecavüz ettiler. Eşimi işkenceler sonucu kaybettim. Ve erkeklerde vardı erkeklerin hepsini gözümüzün önünde elbiselerini çıkarıp çıplak halde işkence yapılıyordu ve bazılarını ölümünü seyretmemiz sağlanıyordu. Onların işkenceleri bittikten sonra sıra bize geliyor ve aynı şekilde işkence yapılıyordu. Birlikte kaldığımız yer çok büyüktü orada çocuklar ve anneler de vardı. 12 yaşından küçük çocuklara işkence yapıyorlardı ki anneleri konuşabilsin diye. Ve şu bir gerçek ki Esad rejimi aynı metotlarla herkese işkence yapılıyordu. Ve işkence esnasında bize defalarca telkinlerde bulundu. Ben oradan çıkabilmeyi başarabilmiş nadir insanlardanım. Bu ’Vicdan Hareketi’ nin öncü olmasını diliyorum daha fazla geç olmadan doğruya ve sonuca ulaşmasını diliyorum.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
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