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Suriyeli kadının katili öz amcası çıkmıştı... Mahkemede bakın ne dedi

Bursa’da yeğenini 4 aylık bebeğinin gözü önünde 11 yerinden bıçaklayıp öldürerek altınlarını alıp kaçan Suriyeli sanık müebbet hapse mahkum edilirken, mahkemede, "Olay nasıl oldu tam hatırlamıyorum. Gözüm döndü, şeytana uydum" dediği ortaya çıktı.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:42
Suriyeli kadının katili öz amcası çıkmıştı... Mahkemede bakın ne dedi

Olay geçen haziran ayında Yıldırım Değirmenlikızık Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu 18 yaşındaki bir çocuk annesi Dima Ashalem’i ziyaret etmek için evine giden ağabeyi Valid Ashalem, eve girdiğinde kardeşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Genç kadının kocası Muhammet Kasım’ın telefonuna ulaşamayan Valid Ashalem, abisi Bakrı Ashalem’i arayarak, yeğeninin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 11 yerinden bıçaklanan genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayeti genç kadının öz amcası olan Bakrı Ashalem’in işlediği ortaya çıktı.

Cinayet günü olay yerine gelerek gözyaşı döken amca Ashalem gözaltına alındı. Tutuklanan amca hakkında canavar his saikiyle adam öldürmek ve gasp suçlarından dava açıldı.

"Nasıl oldu tam hatırlamıyorum"

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan amca Ashalem’in davasında sona gelindi. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar davasına sanık Bakrı Ashalem, öldürülen kadının yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan amca Ashalem olayı hatırlamadığını belirtti. "Şeytana uydum" diyen Ashalem, “Olay nasıl oldu tam hatırlamıyorum. Gözüm döndü, şeytana uydum. Zaten olaydan sonra polis beni gelip aldığında ne olduğunu anlayamadım. Bana anlattıklarında hatırladım neler olduğunu, ama detaylarını hala hatırlamıyorum. Yeğenimi öldürdüğüm için çok pişmanım” dedi.

Müebbet hapis

Amca Ashalem’in ‘pişmanım’ demesi mahkeme heyetini ikna etmeye yetmedi. Mahkeme heyeti yeğenini öldürerek altınlarını çalan amca Ashalem’i gasptan 12, adam öldürmek suçundan ise müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:42
  1. Bursa
  2. Suriye
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