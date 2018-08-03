Suriyeli kadın evinde ölü bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde elleri ve boğazına kelepçe takılmış Suriyeli kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.03 Ağustos 2018 Cuma 20:56
Bursa'da elleri ve boğazına plastik kelepçe takılmış Suriyeli kadın cesedi bulundu.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki evine giden Musab K, annesi Melak Akta'yı (49) elleri ve boğazı plastik kelepçeyle bağlanmış halde buldu.
Bunun üzerine Musab K, 112 Acil Servis'i arayıp durumu bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akta'nın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili Akta'nın, aralarında Musab K'nin de bulunduğu 4 oğlu gözaltına alındı.
Akta'nın eşinden ayrı yaşadığı ve 2'si kız 6 çocuğu olduğu öğrenildi.
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