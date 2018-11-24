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Suriyeli isim açıkladı: Bir Arap ülkesi YPG'ye askeri destek veriyor

Amerikan merkezli VOA'nın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre, Deyrizor'daki YPG güçlerine bir Arap ülkesinden de destek geldi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:25
Suriyeli isim açıkladı: Bir Arap ülkesi YPG'ye askeri destek veriyor

Suriye'de ABD'nin desteğiyle hareket eden terör örgütü YPG ile bir diğer terör örgütü DAEŞ ülkenin doğusunda yer alan petrol bölgesi Deyrizor'da çatışmaya devam ediyor.

"Fırat'ın doğusunda DAEŞ'e ait askeri konvoy bulunuyor"

VOA'nın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre, Deyrizor'daki YPG güçlerine bir Arap ülkesinden de destek geldi. Bir Arap ülkesinin gönderdiği büyük bir askeri konvoyun Deyrizor yakınlarında konuşlandığı belirtildi.

Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdulrahman VOA'ya yaptığı açıklamada, "Sahadaki kaynaklarımız, DAEŞ'ın hala küçük oranda da olsa varlığını koruduğu Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bir askeri konvoy bulunduğunu belirtti" dedi.

Konvoyun hangi ülkeye ait olduğunu doğrulatamadıklarını belirten Abdulrahman, "Yüksek ihtimalle bir Körfez ülkesinden" ifadelerini kullandı.

Bölgede 2000 Amerikan askeri bulunuyor

Bölgede, Pentagon'un açıkladığı rakamlara göre hali hazırda 2000 Amerikan askeri de bulunuyor. ABD'nin yanı sıra Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Suriye'deki varlığına karşı çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'nin Türkiye-Suriye sınırına gözlem noktaları kuracağını söylemişti.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:25
  1. Suriye
  2. ABD
  3. terör örgütü YPG
  4. Deyrizor
  5. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
  6. Rami Abdulrahman
  7. Yüksek ihtimalle bir Körfez ülkesinden
  8. Birleşik Arap Emirlikleri
  9. Suudi Arabistan
  10. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis

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