Suriyeli influencer’dan Türkiye’ye teşekkür

INFLOW Global Summit & Awards'19, hem yerli hem de yabancı influencer’ları İstanbul’da buluşturdu. 30 farklı ülkeden katılan dijital fikir liderleri, blogger’lar, sosyal medya içerik üreticileri, influencer pazarlaması ve sosyal medya üzerine gerçekleşen panelleri takip etti. Bu yıl INFLOW Summit 250’nin üzerinde yerli ve yabancı influencer’ın da aralarında olduğu toplam 500 kişiye ev sahipliği yaptı.

Suriyeli influencer Mahmut Bitar da zirveye katılanlar arasındaydı. INFLOW etkinliğine ilk kez katıldığını anlatan Bitar, “Daha önce birçok etkinliğe katıldım. Ancak bugün çok şaşırdım. İlk olarak yaklaşık 260 influencer arasında tek Suriyeli bendim. İkinci olarak da programda Suriyeli mülteciler ile ilgili gösterine video beni çok şaşırttı. Bu etkinlikte birinin çıkıp da mültecilerden ve olayın insani yönünden bahsetmesini beklemiyordum.” dedi.

“Mültecilerin ne kadar önemsendiğini gördüğümde şaşırdım”

Buraya markalar, ünlüler ve diğer influencerlar ile tanışmak için geldiğini düşündüğünü belirten Bitar, şunları kaydetti:



“Mültecilerle ilgili videoları ve INFLOW etkinliğinde hem Suriye’deki hem de dünyanın diğer yerlerindeki mültecileri ne kadar önemsediklerini gördüğümde şaşırdım. Videoları sosyal medyada, etkinlik kapsamında ve sahnede herkesle paylaştılar. Film bana çok dokundu ama aynı zamanda çok mutlu oldum çünkü insanlar bizi, savaşı ve Suriye’de olanları önemsiyor. Bu videoyu 260 influencer ile paylaşmaları güzeldi. Ve sonra birçok kişinin videoyu izlerken üzüldüğünü gördüm, bu içime dokundu ama aynı zamanda beni mutlu etti, gerçekten güzeldi.”

Suriye’den Türkiye’ye, sonrasında da Yunanistan ve İsveç’e uzanan hikayesini anlatan Mahmut Bitar, “İki yıl Yunanistan’da mahsur kaldım. İki yıl çok zordu. Orada kimse size yardım etmiyor. Ama şimdi İstanbul’da olduğum için mutluyum çünkü İstanbul benim en sevdiğim şehir. Dünya üzerinde 30’dan fazla ülkede bulundum ama buraya ‘İstanbulum’ diyorum. Her zaman burada yaşayabilirim.” ifadelerini kullandı.

“Ailem Türkiye’de kendini evinde hissediyor”

Mahmut Bitar, Türkiye’nin Suriyeliler ve mültecilerle ilgili çalışmalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:



“2011’de savaş başladığında buraya geldik. 2011’den bugüne kadar herkes kendini iyi hissetti. Yunanistan’a giden birçok mülteciyi görüyorsunuz, mahsur kalıyorlar, itilip kakılıyorlar, geri püskürtülüyorlar; onları kızdıracak birçok şey yapılıyor. Ama ailem 8 seneden beri Türkiye’de yaşıyor. Aileme hiçbir şey olmadı ya da herhangi bir yerde mahsur kalmadılar. Normal bir hayat yaşıyorlar. Hatta anneme İsveç’e gidip orada yaşayalım dedim. Oysa bana “Hayır, yapamam, burada daha çok evimde gibi hissediyorum.”

Bitar, Türkiye’ye mültecileri kabul ettiği için teşekkür ederim” dedi.