Suriyeli için Danimarkalı bir şirket ile iş birliği protokolü imzalandı

Kilis Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) organizasyon şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile DRC Türkiye Direktörü Shahzad Jamil’in imza attığı protokol ile dünya çapında 30’dan fazla ülkede çalışan, insancıl, hükümet dışı, kar amacı gütmeyen bir organizasyon şirketi ile Kilis Belediyesi mültecilere yönelik çalışmalarda iş birliği yapacak. Protokole imza atan Belediye Başkanı Bulut, "Mültecilerle ilgili 30’dan fazla ülkede çalışan organizasyon şirketinin Türkiye DirektörüShahzad Jamil, Bölge Yöneticisi Wafi Kakar ve Koordinasyon Sorumlusu Tuğba Evruk’u Kilis’te misafir ettik. Belediyemiz ve konsey arasında iş birliği protokolü imzaladık. Protokol hayırlı olsun" diye konuştu.

Protokol imza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen de hazır bulundu.