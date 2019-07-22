Suriyeli genç kadın Trump'a seslendi: Bunu durdurun Bebek katili Esed ve Rusya İdlib'e bomba yağdırmaya devam ediyor. Yaşanan saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulundu.

Beşar Esed rejimi ve Rus güçleri İdlib'i bombalamaya devam ediyor. Bugün yaşanan pazar yeri bombardımanın ardından sosyal medyada paylaşılan bir videoda Suriyeli kadının yardım çığlığı yürekleri yaktı. Genç kadın, 'Bu sizin ilgisizliğinizin eseri. Bunu durdurun' diyerek Trump'a seslendi.

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