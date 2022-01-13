Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edildi
Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edildi.
Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edildi.
Almanya'da eski Suriyeli istihbaratçı Enver Raslan ömür boyu hapse mahkum edilirken, karar, Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.