Suriyeli engelli ve yaşlı kadını darp eden alçak tutuklandı!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Ş.Ç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Ş.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

Vali Gül'den kadına ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, 70 yaşındaki Leyla D'yi, tedavi gördüğü Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Leyla D'nin sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi alan Gül, ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin her zaman mazlumların yanında olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Çok geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdim size. Size bunu yapan yakalandı ve tutuklandı. Siz 82 milyon Türk milletine emanetsiniz. Türkiye Cumhuriyeti mazlumların hamisidir. Size atılan tekmeyi annemize, büyüklerimize ve milletimize atılmış kabul ediyoruz. Tekrar büyük geçmiş olsun. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz."

Vali Gül'e eşi Gülden Gül, Gaziantep Vali Yardımcısı ve Şahinbey Kaymakam Vekili Bülent Uygur, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ve diğer yetkililer eşlik etti.