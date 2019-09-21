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"Suriyeli" denilen istismarcı, Türk çıktı! Adana Valiliğinden önemli açıklama

Dün gece yaşanan çocuk istismarı vakasında, suçlunun Suriyeli olduğu iddia edilmiş ve bölgedeki Suriyelilerin ev ve iş yerlerine zarar verilmişti. Adana Valiliği, istismarcının Türk olduğunun tespit edildiğini ve kimlik bilgilerini açıkladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:18
"Suriyeli" denilen istismarcı, Türk çıktı! Adana Valiliğinden önemli açıklama

Adana'da, ortalığı karıştıran bir cinsel istismar vakası yaşandı. 11 yaşındaki erkek çocuğuna yönelik istismar rezaletinin ardından, suçlunun Suriyeli olduğu iddia edildi. Bölge sakinleri, olayın etkisiyle sokağa indi, istismarcı olduğu iddia edilen şahsın evini yıkmak istedi. 

Adana Valiliği açıklama yaptı

Adana Valiliği, yaşanan istismar vakasına dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayı ile ilgili Valiliğimizce aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 19.09.2019 günü saat 19.00 sıralarında Emniyet Birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet Birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyu göstermeleri önemle rica olunur." denildi.

İkinci açıklama geldi! Suçlu Türk çıktı

Adana Valiliği, konuya dair ikinci bir yazılı açıklama yaptı. Açıklama şu ifadeler kullanıldı:

İlimizde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayı ile ilgili 19.09.2019 yarihinde yapılan açıklamaya ek olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu olayla ilgili güvenlik birimlerimizce yapılan taahkikat sonucunda; 15 yaşında A.K isimli şahsın 01.07.2004 Seyhan doğrumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu tespit edilmiştir.

Teşhis edilen şüpheli şahsın 37 adet değişik suçtan kaydının bulunduğu anlaşılmış olup, şahıs güvenlik birimlerimiz tarafından gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmiş ve tutuklanmıştır.

Ayrıca söz konusu olay bahane edilerek ilimizde yaşayan muhacir misafirlerimizin iş yerlerine ve mallarına zarar verenlerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Provokasyonların ardı arkası kesilmiyor

Türkiye’de iş kargaşa hesapları yapan çevreler, vatandaşlarla Suriyeli mülteciler arasında sürekli gerginlik çıkarmaya çalışıyor. Yaşanan birçok istismar vakasında, suç araştırılmadan Suriyelilere atılıyor. Daha önce, bazı medya organlarının da bu provokasyona alet olarak suçu Suriyelilere attığı görülmüş ve olay aydınlanınca suçluların Suriyeli olmadığı anlaşılmıştı. Bazı sığınmacıların yaptığı hataların tüm Suriyelilere yıkılmak istenmesi ve iç kargaşa çıkarıp Türk-mülteci kavgası çıkarmaya çalışan çevreler, yasalar çerçevesince belirlenip haklarında yasal işlem yapılmadıkça bu provokasyonların ardı arkası kesilmeyecek!..

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:18
  1. istismar
  2. suriyeli
  3. Adana Valiliği

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  • MalatyalıMalatyalı19 dk önce
    Lut kavmine. Donduk. Istsmarcilara. Agir cezalar verilmesi. Lazim
  • aaaa25 dk önce
    batının maşaları
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Millet Suriyeli ye saldırmak için bahane arıyor.

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