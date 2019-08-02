Suriyeli de yasalara uyacak

Göksel Çağlav Ankara

Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeliler, vatansızlar ve mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin tartışmalar devam ederken son noktayı İçişleri Bakanlığı koydu.

Bakanlık, Türkiye’ye yayılan, toplumun huzur ve sükununu bozanların sınır dışı işlemlerinin başlatılması için genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve valilikler aracılığıyla Türkiye genelinde polis, jandarma, istihbarat birimleri ve tüm güvenlik teşkilatına genelge göndererek Türkiye geneline yayılan Suriyelilerin suça karışmaları durumunda suçun niteliğine bakılmaksızın sınır dışı işlemlerinin başlatılması talimatını verdi.

Sınırdışı işlemleri başlatılsın

Genelgede dikkat çeken en önemli nokta ise, suça karışan Suriyeli yabancıların “Suçun niteliğine bakılmaksızın” sınır dışı edileceğinin bildirilmesi oldu. Bu konuya açıklama getirilen genelgede, “Geçici koruma altına alınan Suriyeli yabancılardan suçun niteliğine bakılmaksızın, kamu düzeni ve güvenliği ile toplumun huzur ve sükununu bozucu olaylara karışanların ilgili kolluk birimlerince gerekli işlemlerin tamamlanmasına müteakip, haklarında diğer değerlendirme ve işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslimlerinin sağlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim..” ifadelerine yer verildi.

Genelgenin yayınlanmasının ardından özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Hatay ve Kilis gibi Suriyelilerin yoğun olduğu illerde çalışmalara hız verildi. En küçük apartmanda bile huzuru bozan, güvenliği endişeye sürüklediği tespit edilen Suriyelilerle ilgili güvenlik birimlerinin işlem yapmaya başladığını belirten üst düzey yetkiler, uluslararası hukuk ve sözleşmelerin dikkate alınarak işlemlerin yapıldığını belirterek, “18 yaşından büyük olanların şahıs olarak işlem yapılıyor. Ancak 18 yaşından küçük reşit olmayan yabancılarla ilgili velisi veya bakmakla yükümlü ailelerinin refakatinde işlem yapılıyor” değerlendirmesinde bulundular.