Suriyeli çocuklar beyazperde ile tanıştı

Bingöl Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, kentte geçici koruma kapsamında kalan 70 Suriyeli çocuk, sinemaya giderek çocuk filmi izledi.

Sosyal uyum çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında, Suriyeli 70 çocuk ve aileleri, özel bir alışveriş merkezindeki sinemaya götürüldü. Burada "Küçük Ayak" adlı animasyon filmini izleyen çocuklar, sinemada film seyretmenin mutluluğunu yaşadı. İl Göç İdaresi Müdürü Akif Esen, yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Suriye'deki iç savaşın beraberinde birçok acı hikayeler getirdiğini aktaran Esen, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak ülkemize gelen ve ilimizde geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli çocukların geçmişte yaşadıkları acı hatıraları ve zor yaşam koşullarını kısa bir süreliğine de olsa unutturmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte çocukların yaşadıkları mutluluk ve heyecanı görmek bizleri de çok mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."