Suriyeli çocuğu darp eden ırkçı karaktersizler tutuklandı!

Gaziantep'te öldüresiye dövülen Suriyeli çocuğun darp edilmesi olayının failleri olduğu tespit edilen 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde, Gaziantep'te tüyler ürperten bir darp olayı yaşandı.

İddialara göre, 15 yaşındaki A.Z. isimli Suriyeli çocuk, oyun oynadığı sırada arkadaşını düşürdüğü gerekçesiyle arkadaşının ailesi tarafından kaçırılmış ve öldüresiye dövülüp 'öldü' sanılarak yol kenarına atılmıştı.

Yaşanan hadisenin aydınlatılması için çalışma başlatan emniyet ekipleri, olayın failleri olduğu tespit edilen 2 kişiyi yakaladı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Gaziantep Valiliği, 9 Ocak 2024 tarihinde, il merkezinde yaşanan olayla ilgili yakalanan 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

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Valilik açıklamasında, "İlimizde 9 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen 2009 doğumlu A.Z.'nin darp edilmesi olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ivedilikle yapılan çalışmalar neticesinde, olayın failleri olduğu tespit edilen H.Ö. ve M.F.K. adlı şahıslar yakalanmış olup çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Şahısların arşiv kayıtlarının incelenmesinde, H.Ö. adlı şahsın taksirle yaralama nedeniyle 3 ayrı suç kaydının bulunduğunun anlaşıldığı" belirtilen Valilik açıklamasında, hastanede tedavi altına alınan mağdur Suriyeli çocuğa acil şifa dileklerinde bulunuldu.