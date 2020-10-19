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Aktüel Suriyeli aşiretlerden ortak bildiri: Türkiye'den başka güvenecek kimse yok
Aktüel

Suriyeli aşiretlerden ortak bildiri: Türkiye'den başka güvenecek kimse yok

Şanlıurfa'da bir araya gelen Suriyeli 50 aşiretin temsilcisi, saldırıları nedeniyle terör örgütü YPG/PKK'ye ve Ermenistan'a tepki gösterdi. Aşiretler adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan aşiret reislerinden Duğaym, ülkelerindeki savaş bitinceye kadar Türkiye'den başka güvenecekleri kimse olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:05:00 -
Suriyeli aşiretlerden ortak bildiri: Türkiye'den başka güvenecek kimse yok

Karaköprü ilçesinde toplanan Suriye'nin farklı kentlerinde bağları olan 50 aşiretin temsilcisi, ortak basın açıklaması yaptı. Aşiretler adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan aşiret reislerinden Hasan Duğaym, ülkelerindeki savaş bitinceye kadar Türkiye'den başka güvenecekleri kimse olmadığını belirtti.

Ülkelerindeki iç savaşın başından beri yaptığı insani yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Duğaym, şunları dile getirdi:

"Türkiye ayrım yapmadan bizi ülkeye aldı. Türkiye'nin bu davranışını unutmayacağız, tarih bunu yazacaktır. Bizim başımıza bir sürü bela geldi. Esed bize çok zulmetti. Bu yüzden de halkımız oradan ayrıldı. Biz gurbetteki Suriyeli aşiretler olarak ülkemizde kalan diğer aşiretlere destek amacıyla toplandık."

"Biz buradan tekrar sesleniyoruz, kendi ülkemize ve toprağımıza geri döneceğiz" diyen Duğaym, şöyle devam etti:

"Elbet bir gün Suriye'de de işler yoluna girecek. Batı destekçisi terör örgütleri her zaman olduğu gibi şimdi de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında yer alıyor. Diğer ülkelerde, Libya'da da yer aldılar. Nerede bir zalim varsa terör örgütleri her zaman onlarla iş tutuyor, onlara taşeronluk yapıyor. Şu an Azerbaycan'daki Müslüman kardeşlerimiz de Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle büyük sıkıntı ve zor günler geçiriyor. Biliyoruz ki sonunda kazanan hakkın yanında olan mazlumlar olacaktır."

Dugaym, toplantının ardından bazı aşiret liderlerine Suriyelilere yönelik yaptıkları yardım ve desteklerinden dolayı plaket verdi.

Açıklamaya katılan bazı aşiret reisleri de kısa konuşmalarla tepkilerini dile getirdi.

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