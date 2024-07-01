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Yerel Suriyeli anne ve 3 çocuğunun olduğu evi kundakladılar!
Yerel

Suriyeli anne ve 3 çocuğunun olduğu evi kundakladılar!

Yeniakit Publisher
2024-07-01 10:01:00 -
Suriyeli anne ve 3 çocuğunun olduğu evi kundakladılar!

İçinde 3'ü çocuk 5 kişi vardı! Dehşet dolu dakikalar yaşandı: Önce camı kırdılar sonra evi kundakladılar, bir anda alevler sardı.

İçinde 3'ü çocuk 5 kişi vardı! Dehşet dolu dakikalar yaşandı: Önce camı kırdılar sonra evi kundakladılar, bir anda alevler sardı.
Diyarbakır Bağlar'da gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bağlar ilçesinde içerisinde 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı bir evin önce camları kırıldı daha sonra da kundaklandı. Evde bulunan kadınlar ve çocuklar canını zor kurtarırken saldırganlar kaçtı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Suriye uyruklu 3’ü çocuk 5 kişinin olduğu ev, camı kıran şüpheliler tarafından ateşe verilen yanıcı maddenin içeriye atılmasıyla kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, polis, Suriye uyruklu evdekilerin akrabası olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 22.00 sıralarında Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 232'nci Sokakta bulunan 2 katlı evin giriş katında meydana geldi. Suriye uyruklu 3’ü çocuk 2’si kadın toplam 5 kişinin bulunduğu evin camı, 2 şüpheli tarafından kırılarak, ateşe verilen yanıcı madde içeri atıldı.

KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Evde yangın çıkarken, şüpheliler kaçtı. Evde bulunan kadınlar çocukları dışarıya çıkartırken, alevler kısa sürede yayıldı. İhbar izürine adrese sağlık, itfaiye, mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar meydana gelirken, polis, Suriye uyruklu oldukları ve evdekilerle akraba oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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