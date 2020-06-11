Suriyeli 6 yaşındaki Abdulrazak'ın karanlık dünyası Türkiye'de aydınlandı

KİLİS (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde evlerine isabet eden bomba nedeniyle görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Abdulrazak Dip, Türkiye'de gerçekleştirilen tedavi sonucu yeniden görmeye başladı.

Şubat ayında İdlib'de bombalı saldırıda evleri zarar gören ve sol gözüne isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle görme kabiliyetini yitiren Abdulrazak Dip'e, Suriye’de yapılan müdahale sonuç vermedi. Sol gözü tamamen kapanan çocuğun sağ gözü de yaşadığı travma nedeniyle kapanma aşamasına geldi.

İsviçre televizyonunda yayınlanan röportajında Abdulrazak, Türkiye'de tedavi olabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi.

Bunun üzerine Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği harekete geçti. Abdulrazak'ın tedavi için Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destek talep edildi.

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı da gereken bağlantılar kurulunca Abdulrazak ve ailesine ulaştı. Minik Abdulrazak'ın, Adana’da özel bir göz hastanesine sevki ve ameliyatı sağlandı.

Sargıları açılıldığında yeniden görmeye başlayan Abdulrazak'ın babası Muhammed Dip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük mutluluk yaşadıklarını ve çok heyecanlandıklarını söyledi.

İç savaşın başlamasıyla hayatlarının alt üst olduğunu ancak tüm olumsuzluklara rağmen ülkesini terk etmediğini aktaran Dip, evinin bahçesine isabet eden bomba sonucu çocuğunun görme yetisini kaybettiğini ve tedavi için Türkiye'ye sığınmaya karar verdiklerini ifade etti.

Dip, "Çok şükür Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı bize ulaştı ve çocuğumu Türkiye’ye getirip tedavisininde yardımcı oldular. Bütün masrafları karşılayıp ameliyatını gerçekleştirdiler. Çok şükür artık görüyor ve rahatız." diye konuştu.