Suriye’den Şii milis desteği
Libya’daki darbeci Hafter’in destekçilerinden biri olan Suriye’deki Esed rejimi boş durmuyor. Libya yerel basınında yer alan haberlere göre Esed rejimi, Hafter’e yeni milis desteğinde bulundu.
Yakup Sarıçiçek
Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi’ye inen Suriyeli şii milislerin 6 otobüsle Sirte’ye taşındığı belirtilirken Rusların da bu transfere eşlik ettiği bildirildi.
Mayıs ayından beri Hafter’e milis desteği veren Esed rejiminin ülke içinde hâlâ milis toplamaya çalıştığı ve bu konuda Rus yetkililerin de güvence verdiği bildirildi. Rusya en son geçen ay 400 civarında Suriyeli milisi Hafter’e taşımıştı.
Öteyandan; Rus güvenlik uzmanı Kirill Semenov, “Rus paralı askerler, Libya’nın Sirte şehrinde son 24 saatte etkinliklerini artırdılar. Takviye yapıyorlar” diyerek Moskova’nın Sirte’nin düşmemesi için büyük çaba harcadığını belirtti.