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Dünya Suriye'den İsrail'e peş peşe roketler
Dünya

Suriye'den İsrail'e peş peşe roketler

Filistinlilere yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail'e Suriye tarafından roketler fırlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:24:00 -
Suriye'den İsrail'e peş peşe roketler

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail tarafına atılan roketlerden ikisinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş araziye, birinin de Suriye topraklarına düştüğü belirtildi.

Roketlerin herhangi bir hasara neden olmadığı ifade edildi.

Dün de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, atılan roketler Celile bölgesindeki sahil kesimine düşmüş, can ve mal kaybına yol açmamıştı.

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Yorumlar

Kkabile

Osmanlıdan ayrılan çakalların halleri ortada..... Galeyana gelip isyan çıkarttılar köpek gibi kuyrukları birtaraflarında kıyamete kadar sesleri çıkamayacak. Allahım sen bize kuvvet ver yine o toprakları bize gaza nasip eyle.
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