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Aktüel

Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü

2020-04-23 20:51:30 -
Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'den geldiği ileri sürülen merminin isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma sonucu geldiği ileri sürülen mermi, sınıra yakın Yeşilkent Mahallesi'ndeki Rojin Ece (10) başına isabet etti.

Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ece, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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