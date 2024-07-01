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Gündem Suriye'deki provokasyonlar hakkında Türkiye'den açıklama
Gündem

Suriye'deki provokasyonlar hakkında Türkiye'den açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-01 23:22:00 - 2024-07-01 23:38:43
Suriye'deki provokasyonlar hakkında Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Zanlısı hakkında adli süreç işletilen suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin sınırlarımızın ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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