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Dünya Suriye'deki petrol sızıntısı Türkiye'yi tehdit ediyor! "Felaket olabilir"
Dünya

Suriye'deki petrol sızıntısı Türkiye'yi tehdit ediyor! "Felaket olabilir"

Suriye'nin Banyas kentindeki bir rafineride geçen hafta başında oluşan petrol sızıntısı hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Cemal Turan, "Petrol sızıntısı birçok sucul canlıya ev sahipliği yapan körfezimizin kıyısal alanlarında bir çevre felaketine neden olabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 07:52:00 - 2021-09-01 08:13:03

Suriye'nin Banyas kentindeki bir rafineride geçen hafta başında oluşan petrol sızıntısı birçok sorunu beraberinde getirmişti.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, uydu verilerinin, mevcut akıntı sistemi ve meteorolojik veriler kullanılarak yaptıkları değerlendirmelere göre oluşan petrol sızıntısının çarşamba ve perşembe günleri güney-güneybatıdan esecek 3 ila 5 kuvvetindeki rüzgar ile kötü ihtimalle Mersin ve İskenderun körfezlerini de tehdit edebileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Cemal Turan, petrolün kıyısal alanlara ulaşması durumunda kıyısal ekosistemi olumsuz yönde etkileyeceğinin ön görüldüğüne işaret ederek, “Bu petrol sızıntısı İskenderun Körfezi'ne ulaşması durumunda mevcut akıntılar göz önüne alındığında ilk olarak Karataş ve Yumurtalık bölgelerinde bulunan Akyatan Lagünü'nü etkiler. Petrol sızıntısı birçok sucul canlıya ev sahipliği yapan körfezimizin kıyısal alanlarında bir çevre felaketine neden olabilir. Bu nedenle yetkililerin açık sularda müdahale etmesi çok önemlidir. Zaten yetkililer bu yönde çalışmalara başlamıştır. Bunun için elimizde yeterince deniz pedlerinin mevcudiyeti önemlidir ve ayrıca yangın riskine karşıda gerekli önlemler alınmalıdır” diye konuştu.

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