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Aktüel Suriye'deki orman yangınları sürüyor
Aktüel

Suriye'deki orman yangınları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:08:38 -
Suriye'deki orman yangınları sürüyor

LAZKİYE (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde başlayan orman yangınları, 3 gündür devam ediyor.

Suriye'nin sahil kesiminde yer alan Lazkiye ve Tartus illeri ile Humus ilinin kırsal kesimlerinde önceki gün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rejime bağlı itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı gözlenirken bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yerel kaynaklara göre, çok sayıda zeytinlik ve elma bahçesiyle diğer tarım arazileri yangında zarar gördü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, Lazkiye'ye bağlı Kırdaha ilçesinde etkili olan yangınların Kıdaha Hastanesine yaklaşması üzerine hastaların, Jabla ilçesindeki Jabla Hastanesine tahliye edildiğini bildirdi.

Kırdaha bölgesindeki yangınlar, rejime ait tütün depolarına da sıçradı.

Devam eden yangınlarda dün en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle çok sayıda köy ve belde boşaltılmıştı.

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