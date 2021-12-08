Suriye'deki okul kitaplarında Efendimiz'i (SAV) tasvir etmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Fırat Kalkanı sınırları dahilindeki Cerablus, El Bab ve Kubbesin bölge ilköğretim okullarında okutulan kitaplarda, Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) ait tasvirlere yer verildi. Kitaplarda Efendimiz (SAV) ve ailesine hadsizce hakaret edildiği de ortaya çıktı.

'Peygamberimizin (SAV) tasviri olarak yorumlanabilecek kimi resimlerin olduğu tespit edildi'

'Beştepe'de düzenlenen 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efendimiz'e (SAV) yönelik saygısızlığa ilişkin açıklamada bulundu. "Son dönemde Avrupa'da ortaya çıkan Peygamberimize yönelik saygısızlıklara karşı en güçlü tepki yine bizim milletimizden yükselmiştir." diyen Erdoğan, "Benzer bir hadise beklemediğimiz şekilde bizim de başımıza geldi. Suriye'de kontrolümüzdeki okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan kitaplarda Peygamberimizin (SAV) tasviri olarak yorumlanabilecek kimi resimlerin olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

'Rezalette sorumluluğu olan herkesle ilgili soruşturma başlatıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kitapların dağıtımı durduruldu, imha edilmek üzere toplatıldı. Henüz basılmamış başka kitaplar olduğu belirlendi. Yaşanan rezalette sorumluluğu olan herkesle ilgili soruşturma başlatıldı.

Benimle doğrudan ilgili olmasa da sorumlu olduğum yönetimde ortaya çıkmasından dolayı ziyadesiyle üzüntülüyüm. Bu vahim durum karşısında inşallah gereken hızla yerine getirilecek."