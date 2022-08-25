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Dünya Suriye'deki ABD üslerine roketli saldırı
Dünya

Suriye'deki ABD üslerine roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer ve Kuniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 01:44:00 -
Suriye'deki ABD üslerine roketli saldırı

Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer VE Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapıldı.

Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Deyrizor'da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgeler ise son dönemde sık sık hedef alınıyor.

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