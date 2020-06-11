Suriye'de Türk ve Rus askerleri yeni rotada devriye gezdi
Suriye'deki Rus yetkili Alexander Shcherbitsky, "İlk kez, ortak bir Rus-Türk devriyesi 40 kilometrelik seyahat programı ile İdlib'deki Jennakra köyüne ulaştı." dedi.
Rus temsilci Alexander Shcherbitsky, 10 Haziran 2020'de 16. ortak Rus-Türk misyonunun İdlib bölgesindeki M4 otoyolu boyunca bölgeyi devriye gezdiğini sözlerine ekledi. Ortak Rus-Türk konvoyu, Rus Havacılık Kuvvetleri'nin insansız hava araçları ile desteklendi.
Rusya sivillerin yerleşmesine yardım ettiğini iddia ediyor
Rusya uzlaşma merkezi Suriye'deki Rus askerlerinin insani durumu değerlendirmek için düzenli olarak ülkede devriye gezdiğini ve Rus ordusunun ana çabasının artık evlerine dönen mültecilere yardım etmek olduğu söylendi.