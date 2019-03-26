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Suriye'de teröristler birbirine girdi!

ABD'nin bitirdiğini iddia ettiği DAEŞ yeniden harekete geçti. Suriye'nin Münbiç kentinde DAEŞ ile YPG arasında çıkan çatışmada 7 terörist öldü.

26 Mart 2019 Salı 19:52
Suriye'de teröristler birbirine girdi!

Suriye'de iki terör örgütü arasında çatışma çıktı. DAEŞ'in YPG'ye düzenlediği saldırıda 7 terörist öldü.

25 Mart günü gece saatlerinde silahlı kişiler şehrin girişindeki bir kontrol noktasında YPG mensuplarına ateş açtı.

Yerel kaynaklar, saldırıya uğrayan kontrol noktasında en az 7 YPG mensubunun öldürüldüğünü ifade etti. YPG, saldırıdan DAEŞ'e bağlı hücreleri sorumlu tuttu.

Saldırıyı üstlendiler

DAEŞ, bir süre sonra saldırıyı üstlendi. Gruba bağlı kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Münbiç'in batısında YPG mensuplarına saldırı düzenlendiği, saldırıda 9 YPG'linin öldürüldüğü ve silahlarının da ele geçirildiği belirtildi.

DAEŞ, Suriye'de elindeki bölgelerin tamamını kaybettikten sonra hücre yapılanmaları eliyle düzenlenen saldırılara ağırlık vermiş durumda. Son 36 saat içerisinde Halep, Rakka ve Deyrizor illerinde toplam 7 saldırının gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:52
  1. ABD
  2. DAEŞ
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