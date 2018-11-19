0553 313 94 23

Suriye'de terörist pazarlığı! Sahnede yine ABD var

Suriye'nin Şedadi ilçesinde terör örgütü YPG/PKK elinde bulunan DAEŞ elebaşını, 100 milyon Suriye lirası karşılığında serbest bıraktı. İki örgüt arasındaki pazarlığa ABD askerleri de katıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:57
Suriye'de terörist pazarlığı! Sahnede yine ABD var

Terör örgütü YPG/PKK, DAEŞ elebaşısını, 100 milyon Suriye lirası (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) karşılığında serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD, DEAŞ elebaşlarından Ebu Halit El Suri kod adlı Cemal Feyyad El Hüseyin'i ele geçirdi.

ABD'nin yerel müttefiği YPG/PKK ise önceki gün DAEŞ'in sözde şura üyesi ve petrol sahaları sorumlularından El Hüseyin'in akrabalarıyla pazarlık yaptı.

Pazarlığa ABD katıldı

Şedadi ilçesindeki pazarlığa ABD askerlerinin de katıldığı iddia edildi. El Hüseyin, 100 milyon Suriye Lirası (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) karşılığında serbest bırakıldı.

YPG/PKK, DAEŞ ile daha önce de benzer birçok pazarlık yapmıştı. DAEŞ'lilerin bu yolla serbest bırakıldığı basına yansımış, ABD'li yetkililer ise pazarlıklarda rolleri olmadığını ancak bunların "yerel güçler arasındaki anlaşmalar" olduğunu savunmuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:57
  1. Suriye
  2. ABD
  3. DAEŞ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tercüman istedi!
    1. Tercüman istedi!
    2. TOKİ Amasya konut başvuruları
    3. ABD'nin 'Stinger'ına rakip yerli..
    4. Van'da takibe alınan araçta 12 bin 990..
    5. Gaziantep'te feci kaza! 16 yaralı
    6. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    7. İnatçı sürücüler gişede sıkıştı!
    8. Fransızlar duyurdu! 6 hafta yok
    9. Suriye'de terörist pazarlığı! Sahnede..
    10. Erdoğan'a hakaret eden iki kişi..
    11. İzmir'de TIR devrildi! Sürücü yaşamını..
    12. Mevlid Kandili duası ve namazı nedir?..
    13. Mevlid Kandil namazı kaç rekat kılınır..
    14. Aykut Kocaman'dan Galatasaray..
    15. AK Parti ve MHP'nin İBB adayı Binali..
    16. ‘Dünyanın her tarafında tanıtım ve..
    17. Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek?
    18. Esed askeri bölgeye sızmaya çalıştı.....
    19. Malul sayılmayan gazilere siber saldırı!
    20. AÖF güz dönemi ara vize sınavı giriş..
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor