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Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar

ABD’nin PKK’ya destek verebilmesi için Suriye’de faaliyetini sürdürmesi gereken DAEŞ, tam bitti denirken hortladı. DAEŞ ile PKK’nın tekrar çatışmaya başladığı bildirildi.

06 Kasım 2018 Salı 15:38
Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ arasındaki çatışmalar kısa sürelik aranın ardından alevlendi. 

ABD desteğini alabilmek için SDG ismini kullanan YPG/PKK, sosyal medya hesaplarından 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, DAEŞ’e karşı operasyonlarını Türkiye'nin Tel Abyad'da örgütün mevzilerine düzenlediği topçu atışları nedeniyle sonlandırdığını duyurmuştu.

Cumartesi günü yeniden başladı

Deyrizor’daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki terör örgütü arasındaki çatışmalar, Suriye’nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Heccin ilçesi ve çevresinde cumartesi günü yeniden başladı.

Hava ve kara saldırıları yoğunlaştırıldı

DAEŞ’in saldırıya geçmesi üzerine, YPG/PKK'ya destek veren koalisyon güçleri, DAEŞ’in kontrolündeki bölgelere hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı.

YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde birçok noktada suikastlar düzenleyen DAEŞ, işgal ettiği Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerinin çevresine el yapımı patlayıcılar tuzakladı.

ABD ve Fransa desteği işe yaramadı

ABD ile Fransa'nın desteğine rağmen YPG/PKK, çatışmalarda DAEŞ’in Deyrizor’da elinde tuttuğu bölgelerde ilerleme kaydedemedi.

Deyrizor'da durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DAEŞ’i Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 6 bin üyesinin katıldığı çatışmalar sonucu 27 Eylül'de Süse belde merkezini ele geçirmiş ancak kısa süre sonra çekilmek zorunda kalmıştı.

Çatışmalar kapsamında daha önce tamamen YPG/PKK'nın eline geçen Bagoz belde merkezinde ise iki örgütün işgali sürüyor.

Halihazırda DAEŞ, Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde.

DAEŞ ise Suriye'de üç bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yüzde 3,3'ü halen DAEŞ işgali altında bulunuyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:38
  1. ABD
  2. DAEŞ
  3. Suriye
  4. Esed rejimi
  5. Fransa
  6. Deyrizor
  7. YPG/PKK

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