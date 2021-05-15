  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"İsrail, basın özgürlüğüne darbe vuruyor"
Faruk Çelik'ten terör devletine müthiş benzetme
Kilis'te vahşet! Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama!
Dünya Suriye'de tansiyon iyice yükseldi! ABD ve Rus askerleri karşı karşıya
Dünya

Suriye'de tansiyon iyice yükseldi! ABD ve Rus askerleri karşı karşıya

Suriye'de Rusya ile ABD arasında zaman zaman gerilim tırmanıyor. Son olarak Haseke'de meydana gelen bir olayda, ABD zırhlı araçları Ruslar tarafından durduruldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 15:30:00 -
Suriye'de tansiyon iyice yükseldi! ABD ve Rus askerleri karşı karşıya

 Yeniakit  Ankara 

Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Aleksander Karpov, koordinasyonsuz bir rotada, önceden haber vermeyen 6 Amerikan MRAP tipi zırhlı aracının Haseke’de Rus güçleri tarafından durdurulduğunu öne sürdü.

Suriye’de iç savaş başladığından beri kilometrelerce uzaktan gelerek Suriye’deki petrolden nemalanmaya başlayan ABD ile Rus askerleri arasında sık sık it dalaşı yaşanmaya devam ediyor.

Sözde barış adı altında Suriye’ye askeri güç gönderdikten sonra petrol rezervlerini kontrolleri altına alan ABD ve Rus askerleri özellikle petrol sevkiyatlarının gerçekleştirildiği M4 ve M5 karayolu üzerinde sık sık karşı karşıya geliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye Uzlaşma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rojava’nın Haseke vilayetinde devriye yapan bir ABD konvoyunun Rus güçleri tarafından durdurularak geri gönderildiği iddia edildi. Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Aleksander Karpov, koordinasyonsuz bir rotada, önceden haber vermeyen 6 Amerikan MRAP tipi zırhlı aracının Haseke’de Rus güçleri tarafından durdurulduğunu öne sürdü. M-4 kara yolundan giden Rus ordusunun Amerikan konvoyunu fark etmesi üzerine, önlerini kestiğini dile getiren Karpov, konvoyun uyarının ardından geri döndüğünü belirtti. Konuyla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yozgat

Insallah yerler birbirini
  • Yanıtla

Efelerdiyari

Hamasa karsi pozisyon almanin pesindeler.. serefsizler.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
ABD’den rezil çağrı! 'Ordunu çek'
Dünya

ABD’den rezil çağrı! 'Ordunu çek'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Azerbaycan’dan derhal tüm ordu birliklerini Ermenistan..
Rusya düşman ülkeler listesini yayınladı
Dünya

Rusya düşman ülkeler listesini yayınladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Hasım Ülkeler" listesini resmen onayladı. Listede ABD ve Çekya gibi ülkeler yer aldı.
ABD Kongre'sinde Filistin için gözyaşları
Dünya

ABD Kongre'sinde Filistin için gözyaşları

ABD'de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan Demokrat Joe Biden yönetimine Kongre'deki Demokratlar sert tepki gösterer..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay