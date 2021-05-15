Suriye'de tansiyon iyice yükseldi! ABD ve Rus askerleri karşı karşıya

Yeniakit Ankara

Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Aleksander Karpov, koordinasyonsuz bir rotada, önceden haber vermeyen 6 Amerikan MRAP tipi zırhlı aracının Haseke’de Rus güçleri tarafından durdurulduğunu öne sürdü.

Suriye’de iç savaş başladığından beri kilometrelerce uzaktan gelerek Suriye’deki petrolden nemalanmaya başlayan ABD ile Rus askerleri arasında sık sık it dalaşı yaşanmaya devam ediyor.

Sözde barış adı altında Suriye’ye askeri güç gönderdikten sonra petrol rezervlerini kontrolleri altına alan ABD ve Rus askerleri özellikle petrol sevkiyatlarının gerçekleştirildiği M4 ve M5 karayolu üzerinde sık sık karşı karşıya geliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye Uzlaşma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rojava’nın Haseke vilayetinde devriye yapan bir ABD konvoyunun Rus güçleri tarafından durdurularak geri gönderildiği iddia edildi. Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Aleksander Karpov, koordinasyonsuz bir rotada, önceden haber vermeyen 6 Amerikan MRAP tipi zırhlı aracının Haseke’de Rus güçleri tarafından durdurulduğunu öne sürdü. M-4 kara yolundan giden Rus ordusunun Amerikan konvoyunu fark etmesi üzerine, önlerini kestiğini dile getiren Karpov, konvoyun uyarının ardından geri döndüğünü belirtti. Konuyla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir açıklama yapılmadı.